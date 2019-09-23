محايل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال محافظ المجاردة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إنّ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - استطاع أن يلمّ شتات هذه الجزيرة ويوحدها بدولة حديثة عصرية ، وأن هذه المناسبة نعيش خلالها وحدة وطنية متماسكة مبنية على أسس عقيدتنا الإسلامية في هذه البلاد المباركة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين ، سائلاً الله أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار .// انتهى //21:22ت م0343