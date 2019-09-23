اليوم الوطني / محافظ المجاردة يهنئ القيادة باليوم الوطني
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
محايل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
رفع محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وقال محافظ المجاردة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إنّ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - استطاع أن يلمّ شتات هذه الجزيرة ويوحدها بدولة حديثة عصرية ، وأن هذه المناسبة نعيش خلالها وحدة وطنية متماسكة مبنية على أسس عقيدتنا الإسلامية في هذه البلاد المباركة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين ، سائلاً الله أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار .
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21:22ت م
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