الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسحجز فريق الجزيرة الإماراتي مقعده في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تخطيه عقبة النصر العماني بالفوز 3 - 1 في إياب دور الـ32، الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.وسجل لأصحاب الأرض اللاعب زياد العامري في الدقيقتين 6 و66 ومراد باتنة في الدقيقة 81، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق محمد الحوسني في الدقيقة 46 من عمر المباراة.وكان الجزيرة حقق الانتصار خارج الديار أيضا بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ليضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين.ولحق الجزيرة بمواطنه الوصل الذي اجتاز عقبة الهلال السوداني في الدور الأول، بجانب الاتحاد السعودي والمحرق البحريني، بعد فوزها على كل من العهد اللبناني وشباب قسنطينة الجزائري على التوالي.// انتهى //22:08ت م0360