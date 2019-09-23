تبوك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في احتفالات منطقة تبوك بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة من خلال تقديم مجموعة من الهدايا الرمزية والتذكارية التي تحمل شعار "همة حتى القمة" للمواطنين والمقيمين في المراكز التجارية وأماكن الاحتفالات .وأوضح مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بتبوك فايز سليم البلوي, أن المشاركة تأتي في إطار جهود المركز في الاحتفاء باليوم الوطني في يوم التلاحم والمحبة والولاء والانتماء لهذا الوطن, مبيناً أن المركز يعمل من خلال هذه المشاركات على ترسيخ وتعزيز قيم السلام والتعايش وثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.وأشار إلى أن المركز يسعى لتحقيق وخلق مجتمع متحاور لوطن متلاحم من خلال نشر ثقافة الحوار والتعايش, منوهاً بالسعادة التي يعيشها المواطنون في اليوم الوطني والتي تدل على الحب الكبير لهذا الوطن ولقادته الرشيدة .// انتهى //22:10ت م0361