الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسعبّر الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم الوطني الـ 89 للمملكة قائلاً: «تعيش المملكة هذه الأيام مناسبة غالية .. مناسبة اليوم الوطني، تلك المناسبة الخالدة التي ألهمت الأجيال الصاعدة بأروع صور التلاحم الوطني التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة، أن يصنع مجداً تاريخياً لهذه البلاد المباركة وقادها إلى الوحدة والتطوّر والازدهار».وأضاف : " مع مرور 89 عاماً على تأسيس المملكة نعيش مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت لهذا الوطن في مختلف القطاعات والمجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، التي تدفعنا إلى مواصلة الجهود للمساهمة بشكلٍ فاعل في تحقيق كل ما يدعم نهضة بلادنا، مسترشدين برؤية المملكة 2030 الطموحة».ولفت إلى الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة، لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية، وأسهمت في استقطاب الاهتمام العالمي؛ وشملت مختلف الميادين التنموية والحضارية أبرزها إطلاق مشروع وعد الشمال ومشروع تطوير حي الطريف المسجّل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، ومشـروع القدية، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في السعودية، ومشروع نيوم، أحد أكثر المشاريع ابتكاراً على مستوى العالم، هذا إلى جانب قاطرة المشاريع التي أسهمت في تحسين قطاع النقل الجوّي بدءاً من تطوير المطارات وتحسين تجربة المسافر وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أنظمة وسلامة قطاع النقل الجوّي.‏‎واختتم تصريحه قائلاً: "إننا نفتخر بإنجازات المملكة التي تتحقق في ظل قيادتنا الحكيمة، وكلنا ثقة أن هذا النهج سيجعل من المملكة دولة عظمى في شتى المجالات، وكل عام ووطننا الحبيب بألف خير".// انتهى //22:11ت م0362