السيح 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسشهدت مدينة السيح اليوم احتفالات أهالي محافظة الخرج باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ، وذلك في مسرح برج المياه بالسيح .‏وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى محافظ الخرج كلمة رفع فيها باسمه ونيابة عن أهالي مدن ومراكز وقرى الخرج التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأوضح الماضي أن مناسبة اليوم الوطني تتجدد كل عام لتعيد إلى الأذهان سِنوات الكفاح والحدث التاريخي المهم لهذه الأرض المباركة ، وهو اليوم الذي وحد فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - شتات هذا الكيان العظيم.وسأل محافظ الخرج في ختام كلمته المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا أمنها ورغد عيشها واجتماع كلمتها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله ـ .بعد ذلك توالت القصائد الوطنية بهذه المناسبة ، ثم قدم مجموعة من طلاب مدارس السيح أوبريتاً وطنياً ، واختتم الحفل بالعرضة السعودية.وكانت الاحتفالات قد انطلقت عصراً بمسيرة وطنية بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية ، حيث جابت المسيرة عدداً من الطرق في مدينة السيح ، وصولاً لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي وسط المدينة.وشملت الفعاليات عروض السيارات الكلاسيكيه القديمة التي أقيمت في ساحة مبنى بلدية الخرج الجديد بالسيح، كما أقيمت فعاليات نصب السيارات في الساحة الخارجية لسوق الخضار .// انتهى //22:12ت م0363