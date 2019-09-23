أبوعريش 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسشاركت فرقة الكشافة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أبوعريش اليوم أهالي المحافظة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة بإهدائهم الصور والشعارات الوطنية، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية .وأوضح القائد الكشفي بلجنة التنمية محمد حكمي أن أكثر من 50 شابًا من منسوبي الفرقة الكشفية ومنسوبي مراكز النشاط الاجتماعي التابعة للجنة شاركوا في توزيع أكثر من 5,000 قطعة من الأعلام والوشاحات والشعارات الوطنية فى ممشى الرجال بالحزام الغربي بأبي عريش ، وفي عدد من المواقع ومداخل المحافظة ترحيبًا بالأهالي والزوار ومشاركة لهم فرحتهم الوطنية .من جانبه رفع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبي عريش عبده بن حسن راجحي التهاني الصادقة باسمه ونيابة عن منسوبي اللجنة ومراكز النشاط والفرق التطوعية التابعة لها إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية ، عاداً اليوم الوطني يوما تاريخيا لاستذكار بطولات مؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - الذي أرسى دعائم هذا الوطن على أسس راسخة ومتينة ، فانطلقت بلادنا نحو الريادة والتطور والنمو والازدهار .// انتهى //22:14ت م0364