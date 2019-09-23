جنيف 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسطالب ثلاثون مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان، الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات للحد من انتشار خطاب الكراهية على الإنترنت.وأعرب الخبراء في رسالة مشتركة عن القلق إزاء تزايد رسائل الشخصيات العامة التي تحرض على البغض وتحط من شأن المهاجرين والأقليات، وحذروا أن وصف مجموعات كاملة من الناس بأنها خطرة أو دونية ليس بالأمر الجديد في تاريخ البشرية.وحث الخبراء الدول على تعزيز وبناء سياسات التسامح والتعايش وعدم التمييز واحترام الحق في حياة خالية من العنف والخوف عبر تشجيع التنوع والتعددية.كما طالبوا شركات وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية أن تولي العناية الواجبة لضمان عدم توفير منصات للتحريض على الكراهية والعنف والتمييز، وهو التحريض الذي أصبح سائدا ويفاقم التوترات الاجتماعية والعرقية ويؤدي إلى وقوع هجمات مميتة في جميع أنحاء العالم، ويهدد القيم الديمقراطية والاستقرار والسلام ويضعف النسيج الاجتماعي للبلدان.// انتهى //22:20ت م0366