السيح 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس‏شهد قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح اليوم حضوراً لافتاً للزوار من المواطنين والمقيمين تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج حسين بن عبدالهادي القحطاني أن هيئة السياحة تحرص على مشاركة المنشآت التاريخية في المناسبات الوطنيةوربطها بالأنشطة السياحية ومن ضمنها المواقع والمباني التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج التي تحتضن بين جنباتها تاريخاً عريقاً ضاربا في القدم.وأبان أن المرشدين السياحيين حرصوا على تعريف الزوار بأهمية قصر الملك عبدالعزيز التاريخي الذي تم بناؤه في عام 1359هـ بتصميم مميز يلفت نظر الزائر لوسط مدينة السيح حيث يعد من أهم القصور التاريخية بالمملكة.// انتهى //22:21ت م0367