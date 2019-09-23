تبوك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك باحتفالات مناسبة اليوم الوطني وذلك بالعمل بالخطة الخاصة باليوم الوطني والتي بدأت يوم الخميس الماضي والمتمثلة برفع جاهزية المراكز الإسعافية الداخلية بالمنطقة تزامناً مع احتفالات اليوم الوطنيوذلك من خلال تأمين (15) فرقة إسعافية وطبية وخمسة فرق قيادة ميدانية بواقع ثلاث فرق إسعافية وفرقة قيادة ميدانية يوميا وعلى مدى خمسة أيام التي تقام بها الاحتفالات، بالإضافة للمشاركة بفرق إسعافية تطوعية بعدد 49 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في موقع احتفالات اليوم الوطني بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بواقع ستة فرق تطوعية يومياً.وفي ذات السياق شارك الهلال الأحمر بركن توعوي للإجابة على استفسارات الزوار ومساعدتهم للتسجيل بالتطوع والاستفادة بالتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، في حين شملت الخطة سبع دورات تدريبية مجانية في الإسعافات الأولية، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها.يذكر أن جميع المراكز الإسعافية للهلال الأحمر عملت خلال الخطة بطواقمها الطبية والإسعافية دون التأثير على سير العمل بالخطة.// انتهى //22:25ت م0369