جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور ناصر بن عقيل كدسه أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة .وقال: إن هذا اليوم يمثل يوماً عظيما لأعظم وحدة شهدها التاريخ المعاصر، مستذكرا دور الملك الموحد ودور الأباء والأجداد ممن رافقوه في إرساء دعائم هذه الوحدة، لافتا النظر إلى أن ما تشهده المملكة هذه الأيام من تطور وازدهار وتحول هو ثمار رؤية ٢٠٣٠ التي بدأت تلقى ثمارها في ظل التحول الكبير في جودة الحياة التي تمر بها مملكتنا الغالية .وأشاد الدكتور كدسه بما يلقاه قطاع التعليم من دعم استثنائي في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بتنشئة جيل يواكب تطلعات الرؤية التي تعد المواطن والتعليم هاجسها الأساسي، والرافد لهذه الرؤية التي ستجعلنا بمشيئة الله سائرين نحو القمة بهمة عالية.// انتهى //22:35ت م0371