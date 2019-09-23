اليوم الوطني / تنمية الزلفي تنظم " ديوانية الوطن " غداً
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
الزلفي 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
تُنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الزلفي ، يوم غداً " ديوانية الوطن " التي تقيمها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .
وأوضح رئيس اللجنة بندر بن سلمان البداح أن الديوانية ستنطلق بعد صلاة المغرب بالحديقة الواقعة بتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله ، والدعوة عامة للجميع ، مُشيراً إلى مشاركة عدداً من رجال الفكر والثقافة والأدب في تلك الديوانية التي سيُديرها الإعلامي ناصر الحميدي.
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22:39ت م
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