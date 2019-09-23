الزلفي 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستُنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الزلفي ، يوم غداً " ديوانية الوطن " التي تقيمها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وأوضح رئيس اللجنة بندر بن سلمان البداح أن الديوانية ستنطلق بعد صلاة المغرب بالحديقة الواقعة بتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله ، والدعوة عامة للجميع ، مُشيراً إلى مشاركة عدداً من رجال الفكر والثقافة والأدب في تلك الديوانية التي سيُديرها الإعلامي ناصر الحميدي.// انتهى //22:39ت م0372