أبها 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسعبر عدد من منسوبي ومنسوبات جامعة الملك خالد عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة من خلال كلمات يستذكرون فيها ملاحم التضحية الوطنية وقصص التنمية ورسائل حب وولاء للوطن، حيث قدم وكيل الجامعة الدكتور محمد الحسون التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال: نستذكر في اليوم الوطني المسيرة العظيمة التي شهدها هذا الوطن الشامخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وصولاً لعهد قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وما حدث خلال هذه السنوات من نماء وازدهار على جميع الأصعدة والمستويات، ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه في ظل قيادتنا الرشيدة التي جعلت هذا الوطن والمواطن همها الأول.من جانبه أشاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم بما حظيت به المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى الآن من تنمية شاملة وتقدم وازدهار في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية إلى أن أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، يشار لها بالبنان ويشاد بتطورها ونمائها على مخلتف المستويات، داعياً الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن الشامخ وأن يديم عزته ورفعته في ظل هذه القيادة الكريمة.بدوره أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد العمري أن الوطن يشهد مسيرة قرنٍ من العطاء والإنجاز والتصميم والإبداع رغم التحديات، وملحمة وطنية بدأت مع المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، مرورًا بأبنائه البررة، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ونحن إذ نستشعر هذا نتذكر نعمة الله في توحيد هذه البلاد المباركة، وما تنعم به من الأمن والرخاء والتطور في مختلف المجالات.// يتبع //23:36ت م0375

من جهته عدّ وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني اليوم الوطني للمملكة مناسبة مؤصلة في ذاكرة وقلب كُلِ مواطنٍ سعودي، منذ تأسيس هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ الذي وحد هذا الكيان وأسس بنيانه وجدد أمجاده.وقال: نتذكر في هذا اليوم تاريخا عظيما وحاضرا مجيدا ومستقبلا باهرا، وفي مقدمتها وجود قيادة حكيمة ساهمت في تحقيق نماء وتطور وازدهار هذه البلاد المباركة في ظل تمسك بعقيدة راسخة مجيدة، أساسها كتاب الله وسنة نبيه.فيما أوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي أن استحضار هذه المناسبة في كل عام هو تجسيد للُّحمة الوطنية، واستذكار للتضحيات التي بذلت في سبيل توحيد هذه البلاد، وتأكيدا لما تشهده من إنجازات مهمة على جميع الأصعدة التعليمية والاقتصادية والتنموية والبيئية والثقافية والإعلامية ويتضح ذلك جليًّا من خلال النهضة التنموية التي أصبحت محل اهتمام الخبراء والمختصين في العالم.من جانبها عدّت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة خلود أبوملحة مناسبة اليوم الوطني رؤية وطن تتجدد كل عام لتنمية مستمرة ومستدامة لتكون مملكتنا دائما في مصاف الدول القوية، مؤكدة أن وحدتنا هي أهم مكاسبنا الوطنية التي عمل من أجلها والدنا وقائد وحدتنا الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ.وقالت: "إن هويتنا تتمثل في وحدتنا وتلاحمنا في هذا الكيان العظيم الذي يلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي"، وسألت الله تعالى أن يديم على وطننا أمنه وأمانه، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يجعل وطننا دائمًا في عز ونماء ورخاء.بدروه رفع المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري التهاني للقيادة الحكيمة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حيث نستلهم في هذا اليوم بطولات الأجداد الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل لمّ شتات هذا الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ، وأكمل مسيرة البناء من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى وصل الوطن إلى ما نراه اليوم من عزة وشموخ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.فيما استعرض عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الأستاذ المشارك بكلية الأعمال والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد الذاتية بالجامعة الدكتور حسين بن محمد آل عبيد القفزات التنموية والاقتصادية التي حققتها المملكة خلال 9 عقود من الزمن خير شاهد على النمو والتطور الاقتصادي للمملكة .// انتهى //23:36ت م0376