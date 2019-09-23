القاهرة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم بأن الجانبين بحثا مجمل أوجه التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، خاصة في مجال السلم والأمن إزاء القضايا المشتركة ذات الأولوية للجانبين، وعلى رأسها إيقاف القتال حول طرابلس وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ومساندة السودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، ودعم الصومال وحكومته الفيدرالية في كل ما يثبت من الأمن والاستقرار ويدفع عجلة التنمية في البلاد.// انتهى //23:36ت م0377