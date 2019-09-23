جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسنظم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال اليوم فعاليات "وطن الشموخ.. وطن الاعتدال" بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وتضمنت الفعاليات التي أقامها المعهد بمجمع العرب عروضاً مرئية بعنوان التصدي لأعداء الوطن في الفضاء السيبراني، والمواطنة الرقمية، بالإضافة إلى فعالية جدارية وطن التي تعبر عن حب الوطن في كلمات يكتبها زوار الفعالية والمتابعين لمنصات التواصل الخاصة بالمعهد وموقع معهد الاعتدال.وأوضح عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة أن هذه الفعاليات تأتي من ضمن أولويات المعهد في كل عام، للتعريف بأهمية الاعتدال ونشر تجارب نوعية، وتعليم النشء أهمية الاعتدال من خلال الفعاليات المصاحبة للحدث عبر مرسم وطن الهمة للأطفال، مبيناً أن المعهد يقدم عددًا من الفعاليات النوعية للزوار منها رسالة إلى حماة الوطن للتعريف بدورهم الكبير لحماية الوطن، وجدار الهمة، وركن التصوير، ومسيرة وطن، وغيرها من الفعاليات المخصصة للعوائل والشباب.وتتزامن مع هذه الفعاليات أمسية شعرية وطنية يقيمها النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون بالتعاون مع معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 في مقر النادي الأدبي، شارك فيها الشاعر الدكتور عبد الإله جدع، والشاعر عيسى جربا والشاعر الدكتور يوسف العارف.وقدم المعهد خلال الفعاليات العديد من الجوائز للزوار والمشاركين في فعالية "وطن الشموخ.. وطن الاعتدال"، كما أقام العرضة السعودية، التي ارتبطت بفتوحات الملك عبدالعزيز وتوحيده للمملكة.// انتهى //23:43ت م0380