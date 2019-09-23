القاهرة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسفاز فريق الزمالك لكرة القدم على منافسه الاتحاد السكندري بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز أصبح رصيد الزمالك ثلاث نقاط في بداية مشواره بالدوري، فيما يظل فريق الاتحاد السكندري بدون نقاط.// انتهى //23:44ت م0381