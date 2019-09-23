الخليل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طفلا فلسطينيًا وأصابت عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق عقب اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة كرمي تسورن جنوب بلدة بيت أمر، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل الفلسطيني، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا, إضافة إلى اعتقال الطفل محمد جهاد صبارنة.// انتهى //23:46ت م0382