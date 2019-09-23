الدمام 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأوضح الشيخ الدويش في تصريح بهذه المناسبة، أن اليوم الوطني مناسبة تجسد مسيرة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، الذي بنى هذه الدولة على أساس متين وقويم مستمد من الكتاب والسنة، وسار على نهجه أبناؤه البررة وصولاً إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ .وبين أن المملكة تعيش مرحلة استثنائية إذ تشهد ازدهارًا ونموًّا في شتى المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وبرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى رخاء الوطن وازدهاره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل منظومة من الخدمات المتطورة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار .//انتهى//23:57ت م0383