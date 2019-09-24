وادي الدواسر 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسزار مُحافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم المهرجان الشعبي الذي نظمته لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بالشرافاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وبدأت زيارة الدكتور العلم بجولة في موقع الاحتفالية، الذي ضم أركان وأجنحة تُحاكي الماضي، ومنها ركن الأهازيج الوطنية ، وركن المزرعة والأسواق القديمة، وركن الألعاب الشعبية ، وركن حفلات الزواج قديماً، وركن الكتاتيب.وشاهد خلال جولته المطبخ الشعبي والحرف القديمة، وشارك في كتابة رسالة للجنود المرابطين على الحدود في لوحة خصصتها اللجنة لهذا الأمر، معبرةً فيها عن الوفاء لأبناء الوطن الأبطال الذين يسجلون أسماءهم في صفحات الوطن بمداد الذهب.واستمع لشرح مفصل من رئيس اللجنة عن برامج وفعاليات اللجنة في احتفالها بمناسبة اليوم الوطني, وأكد المُحافظ في ختام الزيارة على أهمية مناسبة اليوم الوطني في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية والوقوف كل عام على صناعة التاريخ واستلهام تضحيات الآباء والأجداد للإسهام بكل عزيمة وإرادة في حفظ مقدرات الوطن ومكتسباته والالتفاف حول قيادته الرشيدة صفاً واحداً يسدي الطاعة والولاء ويبذل الحب والوفاء ويفدي أرضه ومقدساته ومليكه بالغالي والنفيس.من جانبه عدّ رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي هذه المناسبة فرصة لاستحضار إنجازات الوطن وأمجاد وتاريخ وسيرة أبطال سطّروا بإخلاص وتفان نجاحات وطنية، فكانوا بها قدوة لنا وللأجيال القادمة، مما يدفعنا لمواصلة الطريق بوطننا الغالي نحو المعالي والرقي، في ظل قيادة طالما بادلت شعبها الحب والاهتمام والعناية، فبتنا بذلك أنموذجاً يحتذى به في وحدة الصف والكلمة قيادةً وشعباً.// انتهى //00:06ت م0385