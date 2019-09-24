مكة المكرمة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرعى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم فعاليات الحفل الذي أقامته الوزارة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين في قطاع الحج والعمرة ومنسوبي الوزارة وممثلي الجهات الحكومية والأهلية العاملة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة في مكة المكرمة.وفور وصول معاليه افتتح مركز الفعاليات والمؤتمرات بمبنى الوزارة في مكة المكرمة، إثر ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.بعدها شاهد معاليه والحضور عرضًا مرئيًّا لخدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم.عقب ذلك ألقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وأوضح معاليه أن اليوم الوطني مناسبة لنا وللأجيال الحاضرة والقادمة للتأكيد على وحدة الصف واللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي والوقوف خلف قيادتنا ضد كل محاولات التشكيك، ودعم كل خطط التنمية وبرامج التطوير ومبادرات التقدم والازدهار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل مرحلة جديدة ومستقبلاً مشرقًا.وقال : " إنه يوم فرح بالإنجاز واحتفال به وتعريف الأجيال الجديدة بأهميته، وهو يوم بهجة وسرور بتحقيق الوحدة الوطنية تحت راية خالدة هي راية الإسلام، وهو يوم التأكيد على المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات كافة في إطار التمسك بثوابت ديننا الحنيف".وأضاف " 89 عاما والمملكة قلب العالم ومهبط الوحي ومنبع الرسالة تستقبل ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي ، وتولي جل اهتمامها وعنايتها بالحرمين الشريفين منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله_ حيث يشهد الحرمان الشريفان توسعات تاريخية وتطويرا للبنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتجند الدولة أعزها الله طاقاتها ومواردها لخدمة ضيوف الرحمن خلال مراحل رحلتهم الإيمانية من الفكرة إلى الذكرى.وبين معاليه أن المملكة استقبلت أكثر من 100 مليون حاج منذ عام 1390هـ ، وأكثر من 100 مليون معتمر خلال العقود الثلاثة الماضية ، وتستقبل هذا العام مايقارب 10 ملايين معتمر كل عام، وستستقبل 30 مليون معتمر في 2030 ، في ظل ماتسخره المملكة من خدمات متقدمة وتقنيات متطورة ، وبشعبها المضياف المحب لخدمة ضيوف الرحمن، إذ لا يخلو بيت في المملكة إلا وفيه من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن.ودعا معاليه في ختام كلمته المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والعزة.وفي ختام الحفل شارك الجميع في العرضة السعودية، ثم التقطت الصور التذكارية.// انتهى //00:26ت م0386