الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستغلب فريق الشباب السعودي على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وأنهى الفريق الجزائري صاحب الأرض والجمهور شوط المباراة الأول متقدما بهدف لاعبه سيد علي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني تمكن الشباب من تسجيل 3 أهداف متتالية خلال 7 دقائق فقط بواسطة كل من سيبا جونيور وعبدالله الحمدان ودانيلو أسبريا في الدقائق 60 و64 و67 .وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مطلع شهر أكتوبر المقبل على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، وسط أفضلية للشباب الذي يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة وكذلك الخسارة ٠-٢ للتأهل إلى المرحلة المقبلة .// انتهى //00:27ت م0387