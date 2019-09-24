الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسنظم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ التابع للدفاع المدني، اليوم، فعالية (وطني وكلي فداه) بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور ممثلين عن مديرية إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، ووزارة الدفاع، والتوجيه المعنوي والفكري، وذلك في الرياض غاليري.وأوضح القائد العام لفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ سعود المالكي، أن الفعالية هذا العام تحمل عنوان الوفاء والتقدير، للجنود الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي بشكل عام وللمصابين منهم تحديدًا نظير ما قدموه من تضحيات عظيمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.وبين أن الاحتفال تضمن استضافة 15 جندياً مصاباً من الجنود البواسل الذين شاركوا في الدفاع عن وطنهم في الحد الجنوبي، حيث استقبلوا في ركن التشريفات، إضافة إلى فقرات وطنية تفاعلية ومسابقات وجوائز أقيمت جمعيها على مسرح الفعالية، شارك فيها الحضور والأطفال.وفي ختام الحفل كرم القائد العام للسلام السعودي للبحث والانقاذ الجنود الأبطال والرعاة والمشاركين.//انتهى//01:14ت م0403