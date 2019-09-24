الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس (موسم اليوم الوطني 89) الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء اليوم ختام فعاليات (موسم اليوم الوطني 89)، بعد تنفيذ 650 ساعة سعادة، تضمنتها فعاليات قدمت خلال 184 يوماً، مثلت إجمالي الأيام المخصصة للموسم، وتقاسمتها مختلف محافظات ومدن المملكة، وأنارت خلالها هيئة الترفيه أكثر من 700 ألف ومضة نارية، الأمر الذي أمتع ما يزيد عن 3.7 مليون شخص في جميع مناطق المملكة.وأوضح معالي الأستاذ آل الشيخ أن عدد القوى العاملة، الذين وصفهم بصنّاع السعادة بلغ في هذا الموسم 8230 صانعاً للسعادة، مثل شباب وشابات الوطن منهم ما نسبته 91 %، فيما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23 %، وبلغت فرص العمل الموسمية أكثر من 6800 فرصة عمل، أي بما يعادل 85%؜ من الوظائف العاملة في الموسم، بمشاركة أكثر من 1167 فناناً ومبدعاً، بالإضافة إلى تسيير ما يزيد عن 4200 حافلة نقل ترددي.يذكر أن موسم اليوم الوطني 89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، وأشرفت عليه الهيئة العامة للترفيه.// انتهى //01:40ت م0408