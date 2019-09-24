القاهرة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع رفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الإقليمية مع التركيز على القضية الفلسطينية.// انتهى //01:43ت م0409