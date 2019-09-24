حائل 24 محرم 1441ه الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مستشفى الملك خالد بحائل مساء اليوم واطمأن سموه على الحالة الصحية لعدد من المصابين من رجال الأمن الذين اصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة الذي حاول استغلال انشغال الجهات الأمنية في تغطية فعاليات اليوم الوطني.رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم النفيعي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري وعدد من المسئولين .وقد أعرب أمير منطقة حائل في ختام الزيارة عن تثمينه لتضحيات وشجاعة رجال الأمن متمنياً لهم السلامة والشفاء العاجل .// انتهى //01:47ت م0410