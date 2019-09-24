اليوم الوطني / محافظ عقلة الصقور يدشن الحفل الرسمي لليوم الوطني الـ 89
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
عقلة الصقور 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
دشن محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان مساء اليوم فعاليات اليوم الوطني الـ89 المقام في الحديقة العامة بالمحافظة بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأعيان وأهالي المحافظة .
وألقى محافظ عقلة الصقور كلمة رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.
ونوه الفوزان بالإنجازات التي تتحقق في كل عام في وطننا الغالي ، داعياً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .
وتضمنت الفعاليات قصائد وطنية وعرض مرئي " تحكي إنجازات الوطن" و أوبريت بمناسبة اليوم الوطني والعرضة السعودية التي شارك بها الحضور .
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