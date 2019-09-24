عقلة الصقور 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان مساء اليوم فعاليات اليوم الوطني الـ89 المقام في الحديقة العامة بالمحافظة بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأعيان وأهالي المحافظة .وألقى محافظ عقلة الصقور كلمة رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.ونوه الفوزان بالإنجازات التي تتحقق في كل عام في وطننا الغالي ، داعياً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .وتضمنت الفعاليات قصائد وطنية وعرض مرئي " تحكي إنجازات الوطن" و أوبريت بمناسبة اليوم الوطني والعرضة السعودية التي شارك بها الحضور .// انتهى //02:02ت م0414