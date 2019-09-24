بريدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أمس، حافلة (السينما الوطني)، التي اطلقتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ89، بمدينة بريدة.وأشاد سموه بمبادرة تعليم القصيم (حافلة السينما الوطني) المجهزة بعدد من شاشات العرض، لتجوب عددًا من المدارس، والمجمعات التجارية، والميادين العامة، والمعدة لاستيعاب مجموعة من الأشخاص؛ لإطلاعهم على أفلام وثائقية وطنية، ولوحات تعريف بتاريخ المملكة، وجهود الملك المؤسس خلال مرحلة التوحيد والتأسيس.وشارك عدد من الطلاب وأفراد الكشافة في (مسيرة همة) بمناسبة اليوم الوطني٨٩ ضمن القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في المسيرة بمدينة بريدة.بدوره قدم المدير العام للتعليم بالقصيم صالح الجاسر لسمو أمير المنطقة التهنئة والتبريك بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، معربًا عن شكره وتقديره لسموه على تدشينه واطلاقه لحافلة السينما الوطني، ودعمه الدائم لكافة مناشط وبرامج التعليم في المنطقة.حضر التدشين وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ومدير عام التعليم بالمنطقة صالح الجاسر، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والقيادات التعليمية والإدارية بالمنطقة.// انتهى //02:15ت م0416