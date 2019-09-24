عنيزة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم الحفل الرسمي لإحتفالات اليوم الوطني الـ 89، مساء اليوم ، بمركز الملك فهد الحضاري، بحضور وكيل المحافظة سعد السليم ومدراء الجهات الحكومية ورئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد القاضي ورئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وعدد من أعيان الأهالي والمواطنين.وتضمن الاحتفال معرضاً وطنياً يحكي اتجاهات العز والذي يقدم نماذج من مقولات حكام المملكة وتاريخها المشرق ، كما اقيم حفل خطابي بدأ بالقران الكريم فالسلام الملكي، وتوالت عقب ذلك الفقرات المتضمنة قصائد وطنية وعرض مرئي بعنوان " همة حتى القمة" وأتبع ذلك أوبريت الحفل " أرض وعهد" فالعرضة السعودية.// انتهى //02:16ت م0417