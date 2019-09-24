الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسحقق فريق الرجاء المغربي الفوز بهدف دون مقابل على حساب ضيفه هلال القدس الفلسطيني، اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وسجل الهدف الوحيد لأصحاب الضيافة اللاعب محسن متولي في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من ركلة جزاء.وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة هلال القدس على ملعب فيصل الحسيني في الثالث من شهر أكتوبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل.ويكفي الرجاء الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة، بينما يحتاج هلال القدس للفوز بفارق هدفين على الأقل لاقتناص بطاقة التأهل.// انتهى //02:16ت م0418