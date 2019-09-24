الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك سلمان: نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين.. ويومنا الوطني اعتزاز بتاريخناخادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرينأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيزقائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطنيفيصل بن مشعل يدشن سارية بيرق الرياض و يطلق مسيرة الهمةوزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسيلعساف يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء صربيا3.7 مليون زائراً لفعاليات موسم اليوم الوطنيتدشين شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبوظبيغوميز يشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ 89في اليوم الوطني.. تهان مبتكرة وسيناريوهات مثيرة تشعل حسابات الجهات الحكوميةملك البحرين يغادر جدةنهيان مبارك آل نهيان : نعتز غاية الاعتزاز بما يجمع بين المملكة والإماراتالزياني يدعو المجتمع الدولي إلى أن يكون قويا وموحدا تجاه التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الإقليميالسفير اليمني يهنئ القيادة باليوم الوطنيمجلس علماء باكستان يهنئ المملكة قيادةً وشعبا بمناسبة اليوم الوطنيمسؤول أميركي يؤكد من بيروت أن بلاده ستعاقب كل من يدعم حزب الله "عينياً"// يتبع //06:11ت م0003