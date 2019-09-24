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الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك سلمان: نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين.. ويومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا
خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز
قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني
فيصل بن مشعل يدشن سارية بيرق الرياض و يطلق مسيرة الهمة
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي
لعساف يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء صربيا
3.7 مليون زائراً لفعاليات موسم اليوم الوطني
تدشين شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبوظبي
غوميز يشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ 89
في اليوم الوطني.. تهان مبتكرة وسيناريوهات مثيرة تشعل حسابات الجهات الحكومية
ملك البحرين يغادر جدة
نهيان مبارك آل نهيان : نعتز غاية الاعتزاز بما يجمع بين المملكة والإمارات
الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى أن يكون قويا وموحدا تجاه التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الإقليمي
السفير اليمني يهنئ القيادة باليوم الوطني
مجلس علماء باكستان يهنئ المملكة قيادةً وشعبا بمناسبة اليوم الوطني
مسؤول أميركي يؤكد من بيروت أن بلاده ستعاقب كل من يدعم حزب الله "عينياً"
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