وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( ماذا بعد إثبات تورط الملالي ):كل القرائن والأدلة تقود إلى تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي على منشأتي بقيق وخريص. أعلنتها الرياض وقدمت أدلة دامغة على حقيقة هذا التورط، ثم قالت كل من واشنطن ولندن كلمتها بأن نظام طهران يقف خلف هذه الهجمات على أرامكو، وأكدتا أن هناك أدلة كافية تثبت أن الهجوم تم بأنظمة تم تصنيعها داخل إيران.وأضافت: والآن بعد هذه الإدانة الدولية والإقليمية لنظام قم الإرهابي، يبقى المطلوب رد فعل دولي قوي على قدر حجم هذ العمل الإرهابي الذي لم يستهدف السعودية أو اقتصادها فحسب إنما استهدف إمدادات النفط العالمية.وأشارت الى أن أنظار العالم تتجه إلى نيويورك حيث تنعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المأمول أن يخرج هذا الحشد العالمي بسياسة دولية موحدة للتعامل مع الأنظمة الإرهابية، وفي مقدمتها نظام الملالي، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبح خارجا على القانون والأعراف والقيم العالمية والإنسانية سواء في تعامله مع شعبه على المستوى الداخلي أو مع محيطه الإقليمي على الصعيد الخارجي.واختتمت :من هنا فإنه بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى مواجهة هذا النظام وردعه ووضع حد لتصرفاته الشيطانية، سواء عبر مزيد من العزلة والعقوبات المغلظة، أو عبر توجيه سلسلة من الضربات المؤلمة لأهداف ومواقع حيوية محددة بدقة.// يتبع //06:11ت م0005