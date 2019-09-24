وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( معجزة وطن):حق لنا أن تكون ذكرى يومنا الوطني مصدر فخر واعتزاز، هذا الوطن الذي أعطانا وما يزال الكثير والكثير، جعلنا نزهو به فكان مصدر إلهامنا لتقديم كل الحب وكل الجهد وكل الإخلاص، وطننا ليس مجرد أرض نعيش عليها فهو يسكن القلب والوجدان يعيش فينا ونعيش فيه، يعطينا ونعطيه في علاقة أبدية لا انفصال فيها، بل كل يوم تتوطد عرى العشق بيننا وبينه وتزيد، وطننا غير كل الأوطان بكل ما فيه من تاريخ وحاضر ومستقبل. ملحمة توحيد الوطن قصة تتناقلها الأجيال بكل تفاصيلها الرائعة، قصة كان بطلها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجال آمنوا بربهم ثم بحلم كبير بحجم الوطن، فحقق المولى عز وجل لهم ما أرادوا على هذه الأرض المباركة التي تضم أطهر بقاع الأرض؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشارت الى أن قصة توحيد وطننا الغالي ليست بالقصة التي تروى دون التوقف عند كل لحظة فيها جعلت من وطننا قبلة يتجه إليها العالم، فهو قبلة للمسلمين وقبلة للعالم الذي يرى معجزة تفوق المواطن السعودي وإصراره على تحقيق طموحه وبلوغ أهدافه في وقت قياسي في عمر الدول والأمم، ففي تسعة وثمانين عاماً تحققت معجزة يقف عندها التاريخ إجلالاً واحتراماً لما حققته في سنوات قليلة تحولت فيها القفار إلى مدن وحواضر لم يخطر في بال أحد أنها ستكون ما هي عليه، لم يكن أحد يتصور أن هذه المساحة من الأرض المترامية الأطراف ستكون دولة قوية بإيمانها وقيادتها وشعبها وبمنجزها الحضاري المستمر، وأنها ستكون دولة يعم خيرها القاصي والداني.وأكدت على أن هذا هو وطننا الذي نعشق، وطننا الذي مازال يبهر العالم بحكمته واقتداره وتطلعاته للمستقبل القريب الذي نستشرفه ونتطلع إليه لنكمل مسيرتنا التنموية التي لا حدود لها بحول الله وقوته.// انتهى //06:11ت م0006