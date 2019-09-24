البكيرية 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت لجنة أهالي البكيرية بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية أمس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري للاحتفالات بالمحافظة.وتنوعت الفعاليات المقامة بهذه المناسبة، شملت على معرض لإدارة تعليم المحافظة ومعرض لتاريخ ملوك المملكة ومعرض جمعية رؤية النسائية ولوحة تذكارية لأبطال الحد الجنوبي من أبناء البكيرية.كما تضمنت الفعاليات لقاءً بعنوان "ملامح تطور المملكة العربية السعودية وتاريخها"، ومسيرة للخيول وعدداً من القصائد الشعرية، ثم كرّم محافظ البكيرية أبطال الحد الجنوبي من أبناء المحافظة والجهات المشاركة والعاملين، كما شارك الأهالي العرضة السعودية.// انتهى //08:45ت م0011