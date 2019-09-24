الخرطوم 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان وزير المالية والاقتصاد السوداني إبراهيم البدوي أن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.وسلطت الضوء على تدمير الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كميات كبيرة من العبوات الناسفة والألغام الأرضية تابعة لتنظيم – القاعدة- الإرهابي تم ضبطها في منطقة نائية في مديرية شبام جنوب شرق اليمن.ولفتت الانتباه الى تنفيذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جيش الاحتلال.وأشارت إلى رفض القضاء في تونس كلّ الطعون المقدّمة في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 15 سبتمبر الجاري.ونشرت إعلان وزير الداخلية في مالطا مايكل فارويجا أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا توصلت إلى اتفاق بشأن آلية لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.// انتهى //09:14ت م0014