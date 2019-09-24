البدائع 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرعى محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس أمس، احتفال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وبحضور عدد من المسئولين والأهالي بالمحافظة، وذلك بمضمار الحمراء.وبدئ الحفل بالسلام الملكي ، ثم عدد من الكلمات والقصائد الشعرية الوطنية.بعد ذلك قام محافظ البدائع بجولة على معارض الجهات المشاركة ، والأسر المنتجة ، ومسرح الطفل ، بالإضافة إلى فرقة الفنون الشعبية "العرض ".وفي الختام كرم المحافظ المشاركين بهذه المناسبة.// انتهى //09:18ت م0016