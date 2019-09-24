الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام بالدمام أمس، احتفالية اليوم الوطني الـ 89 بمقر اللجنة.وتضمنت الاحتفالية، قصائد وطنية، وأوبريت, وفلم وثائقي عن اليوم الوطني، ومسيرة البلاد على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ومسابقة وطنية, إلى جانب توزيع عدد من الهدايا, وصور لقادة المملكة على الزوار.// انتهى //09:20ت م0017