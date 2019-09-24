نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، رئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا روغوندا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، كما استعرضا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //09:28ت م0018