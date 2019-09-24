الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفل مطار الملك سعود الإقليمي بمنطقة الباحة أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حيث ازدانت أرجاء المطار بالأعلام وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية.وقام منسوبو مطار الملك سعود الإقليمي من خلال استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف المناطق بالورود ورايات الوطن, إضافة إلى الأهازيج التي شاركت بها الفرق الشعبية احتفالاً بالمناسبة الوطنية المجيدة// انتهى //09:34ت م0021