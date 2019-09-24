بغداد 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأطلق صاروخين الليلة الماضية باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لبيان السُلطات الأمنية العراقية.وأشارت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن أحد الصاروخين من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر في نهر دجلة.ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.// انتهى //09:34ت م0022