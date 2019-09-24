الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأعتمد مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق خطة إدارة التعليم للاحتفاء بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، اشتملت على 57 فعالية على مستوى الإدارة .وتهدف الفعاليات إلى استيعاب ميول الطلاب واهتماماتهم المتنوعة وإتاحة الفرصة أمامهم عبر كل المنابر المتاحة للتعبير عن مكنوناتهم تجاه الوطن وقادته، بهدف تعزيز قيم المواطنة والتأكيد على الدورالوطني وإبراز المنجزات وتعميق اللحمة الوطنية، عبر خطط ثرية وشاملة للمشاركة في هذه المناسبة .واشتملت الفعاليات إقامة المعارض الوطنية, والمنافسات الرياضية, والأوبريتات والحوائط الإلكترونية, والمسابقات المتنوعة في مجالات التصوير, والعروض المرئية, والقوافل الإعلامية, والملتقيات التي من أبرزها ملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني، الذي سيقام غداً بمقر قاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات بحضور نخبة من المتحدثين والمتخصصين في هذا المجال .وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر بن محمد العمري، أن البرامج والفعاليات المنفذة على مستوى المدارس، والمكاتب، وأندية الأحياء، ومراكز الحي المتعلم، ومدارس الطفولة المبكرة، سيقوم على نقلها عبر حسابات المدارس أكثر من 450 منسقاً ومنسقة، مُشيراً إلى أن حسابات المدارس ومبانيها توشحت باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني، مضيفاً أنه تم إنتاج العديد من الأعمال المتميزة، والعروض المرئية المعبرة، والأعمال الحاسوبية، والمقاطع التي قام على إنتاجها طلاب المدارس وطالباتها، تحت إشراف المعلمين وبمتابعة قادة المدارس، التي تعبر عن عمق الولاء والانتماء وتعكس فيض المشاعر وتبرز شواهد التنمية عبر مهارات الطلاب وأفكارهم الإنتاجية .وبيّن العمري أن إدارة التعليم بالمخواة ستقيم حفلها السنوي بمناسبة اليوم الوطني على مستوى الإدارة يوم غدٍ, بحضور محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني, وذلك بمقر مسرح الإدارة.// انتهى //09:35ت م0024