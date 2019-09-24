تونس 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستبدأ في العاصمة التونسية غدًا أعمال المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.وأفاد بيان لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقره بالعاصمة تونس، أن المؤتمر سيناقش عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، آلية لتبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية العربية ودليل استرشادي عربي بأسماء واختصاصات مراكز علاج المصابين من رجال الشرطة والأمن.كما سيستعرض الاجتماع تجارب الدول الأعضاء في مجال الرعاية المقدمة لضحايا منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العرب وأسرهم ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية.// انتهى //11:06ت م0045