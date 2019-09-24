عمّان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن حفل استقبال في عمّان الليلة الماضية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، بحضور الأمير رعد بن زيد، ورئيس هيئة الأركان للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورؤساء وزراء سابقين ، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والأعيان، والعديد من السفراء المعتمدين لدى الأردن، وشيوخ العشائر الأردنية، ورجال دين، وأكاديميين وإعلاميين أردنيين.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلامين الوطنيين السعودي والأردني.واستعرض نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق كلمته خلال الحفل، تاريخ المملكة مستحضرًا ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتبعه بعد ذلك أبناؤه الملوك البررة - رحمهم الله -، مشيرًا إلى ما تمر به المملكة من تطور وتقدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وعبر عن الاعتزاز بالمستوى الرفيع من الشراكة الاستراتيجية والنوعية، التي وصلت إليها العلاقات التاريخية والراسخة بين الشعبين والقيادتين في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.وشدد على ترسيخ العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات خدمة للعلاقات المشتركة والقضايا العربية والإسلامية، التي تسعى قيادتا البلدين لتقديمها كأولويات في مختلف المحافل، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وتخلل الحفل استعراضًا لفرقة شعبية سعودية قدمت الوانًا من الفنون الشعبية التراثية التي تمثل مختلف مناطق المملكة.كما حرصت السفارة على إعداد العديد من الأطباق والأكلات الشعبية السعودية، إضافة إلى وجود معرض للحرف اليدوية السعودية ومشاركة بعض الهيئات والملحقيات التابعة للسفارة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //11:09ت م0046