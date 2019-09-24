الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، باسمه واسم منسوبي الصندوق أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، و للشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وقال المعجل : " نحتفل اليوم ونحن نستحضر مسيرة النضال التي قادها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -، من أجل إرساء مجتمع ناهض يقوم على أساس العلم والعمل والبناء، وتحقيق أرقى صور التطور والعيش المستقر للمجتمع السعودي، وإرساء أسس التنمية والرخاء، حتى باتت المملكة اليوم مثالاً يحتذى في البناء والتنمية ذات الأثر الفاعل في مسيرة التطور العلمي والحضاري للإنسان.وأضاف المعجل: لقد واصل ملوك هذه البلاد المباركة من أبناء المؤسس -رحمهم الله- مسيرة العمل والبناء، حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، لتتصدر المملكة مصاف الأمم كقوة اقتصادية وسياسية، وقائدة للعالمين العربي والإسلامي، ولتتبوأ بذلك مكانة سياسية عالمية تحظى بتقدير واحترام العالم أجمع، وتحقق للمواطن السعودي أعلى مستويات العيش الكريم والرفاهية والأمن والازدهار.وقال المعجل: إن سفينة الوطن تمضي بكل ثقة وعزيمة بقيادة حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - لتحقيق طموحات الوطن ومواطنيه في المزيد من التطور والبناء والنهضة.ونوّه المعجل بما حققته المملكة في هذا العهد الزاهر من منجزات اقتصادية تمثلت في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس جديدة، تقوم على تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمورد رئيس، من خلال تبني "رؤية المملكة 2030" التي باركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ورسمها سمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ، لافتًا إلى أن الأرقام تعكس اليوم حجم التطور الذي شهدته كافة القطاعات، مثمنًا في هذا السياق ما يحظى به القطاع الصناعي من دعم ورعاية من لدن حكومتنا لرشيدة - أيدها الله -، حيث قام الصندوق الصناعي باعتماد 73 قرضاً حتى منتصف شهر سبتمبر في السنة المالية الحالية 2019م ، بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال، حيث بلغت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 85% من إجمالي عدد القروض المعتمدة. وتأتي هذه الاعتمادات تلبية لتطلعات القطاع الصناعي، إذ ارتفع حجم رأس المال المستثمر في الصناعة إلى حوالي 952 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019م، في حين ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية لنحو 319 مليار ريال بنهاية 2018م، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للمملكة إلى 12% بنهاية العام نفسه، مما يؤكد تنوع قاعدة الصناعة الوطنية، ومن ثم الإسهام في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مما يعكس سلامة النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة ونجاح تطبيق أهداف ومبادرات "رؤية 2030".واختتم الدكتور المعجل تصريحه بأن مسيرة التنمية والنهضة في وطننا الغالي ماضية بكل ثقة وعزيمة نحو تحقيق أهدافها، لتعزز بذلك موقع المملكة الرائد على خارطة العالم في مقدمة الدول، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها، وأن يعيد هذه الذكرى المباركة والوطن وقيادته وشعبه في عز وتمكين ورخاء وازدهار.// انتهى //11:12ت م0047