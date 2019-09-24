الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابةً عن أهالي الباحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال سموه خلال رعاية أمس ، حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الذي نظمته إمارة منطقة الباحة : " إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو تاريخ المجد الشامخ والتأسيس القويم الراسخ على منهج إسلامي واضح مستمد من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صل الله عليه وسلم، الذي نشهد ولله الحمد ثمرة كل يد بنت وشيدت وقدمت لهذا الوطن المعطاء لوطن عظيم برجالاته الذين بذلوا الغالي والنفيس تجاه رفعة ورقي وطننا".وأضاف سمو أمير الباحة " إن المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - انطلق نحو تنمية الإنسان قبل المكان فتم تشييد صروح العلم والمعرفة مما كتب لهذه البلاد الحضارة القائمة والتطور السريع والحياة الاجتماعية الكريمة في أمن وأمان واطمئنان ورغد عيش ، منوهاً سموه بما نشهد اليوم من المسيرة الحكيمة برؤية طموحة ونقلة نوعية تمثلت في رؤية 2030 عبر اقتصاد وطني شامل ومستدام لمستقبل مشرق بإذن الله".وأكد سموه أن النهضة الوطنية الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يستشعرها كل مواطن ومقيم يعيش على هذا الكيان الغالي ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل بالحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.وكان سموه لدى وصول سموه مقر الحفل ، في منتزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة ، شاهد معرض الصور المصاحب الذي ضم العديد من الصور الفوتوغرافية والتشكيلية لقادة وملوك هذه البلاد ، كما شاهد سموه ركن الحرف اليدوية الذي احتوى على عدد من المشغولات من تراث المنطقة ، فيما تشرف عدد من منسوبي التأهيل الشامل بالسلام على سموه .وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم.ثم ألقيت كلمة الأهالي واسر شهداء الواجب التي ألقاها عنهم عبدالمنعم بن عبدالعزيز الغامدي بين فيها أن قيم الشعب السعودي الأبي راسخة رسوخ الجبال, شامخة شموخ القمم العالية تزاحم في عليائها عنان السماء ، مؤكداً أن الدفاع عن الدين والمقدسات والأوطان واجباً على الجميع.وأشاد بما يعيشه الوطن من المجد ونعم الخير الوفير ، مؤكداً بأن أبناء الشعب السعودي هم الحصن الحصين لهذا الوطن والدرع المتين الذي نشيد بنيانه بعقولنا وسواعدنا ونذود عن حماه بأموالنا وأرواحنا ، مبدياً اعتزازه وفخره بما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية للدفاع عن هذا الوطن الغالي.بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، ثم شاهد سموه والحضور فلماً بعنوان " هدية وطن " من إنتاج وإخراج عماد الزهراني الذي تناول فيه بعض القصص لمنطقة الباحة وتاريخها وجبالها وتراثها وما وصلت إليه من تنمية وتطوير في وقتنا الحاضر.أثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية ، ثم شاهد سموه والحضور أبوريت " وطن الشموخ " بمشاركة فرق صوت الجنوب من محافظة بني حسن ،الذي تضمن العديد من اللوحات تحكي تطور المملكة منذ تأسيسها إلى وقت الحاضر وما شهدته الباحة من تطور وازدهار ، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة الباحة ومنتزه الأمير حسام بالقيم الذي أكتظ بالمواطنين من العائلات والأطفال والشباب الذين حرصوا على رفع أعلام الوطن وصور الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب الحفل باسمه ونيابة عن أهالي الباحة ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية ، مشيراً سموه بأننا نستذكر في هذا اليوم البطولات والأمجاد التي سطرها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ، الذي وحد هذه البلاد ووحد قلوب شعبها جمع شتاتهم.وأكد سموه بأن هذه الوحدة هي وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة أراضي ، والتي نجني ثمارها في وقتنا الحاضر ولله الحمد ، داعياً الله سبحانه وتعالي أن يحمى هذه البلاد وان يدحر أعداءها في كل مكان وأن ينصر جنودنا البواسل ، وأن يحفظ ويسعد شعبها الكريم.حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري ، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ، والمسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل والمواطنين والمواطنات.// انتهى //11:13ت م0048