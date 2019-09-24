رام الله 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تهنئة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة والتي أشاد فيها بمواقفها التي ستظل محل اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته.وسلطت الصحف الضوء على اجتماعات الرئيس الفلسطيني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيده خلال لقائه الجالية الفلسطينية في نيويورك على أن ضم إسرائيل أي جزء من أرضنا يعد إنهاء لكل الاتفاقيات.وتابعت صحف فلسطين تأكيدات مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس دعمه الكامل للرئيس الفلسطيني خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ"74" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 الجاري.وأولت صحف هذا النهار اهتماما باعلان الامم المتحدة، قبيل افتتاح قمة حول المناخ أن 66 دولة وعدت بالالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050.وأوردت تحميل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن نتائج فشله في إنهاء الاحتلال والاستيطان المتواصلان بحق الشعب الفلسطيني.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:14ت م0049