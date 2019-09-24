الدمام 25 محرم 1441هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت شركة مطارات الدمام "داكو" أمس ، احتفالا باليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وشهدت صالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام فعاليات الاحتفال الذي شارك فيه جميع القطاعات الحكومية والشركات العاملة في المطار ومكاتب الطيران، فيما توشحت الصالات ومداخل المطار بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة وشاشة ضخمة لعرض العلم السعودي في صالة المطار، كما تم استقبال المسافرين بالهدايا الوطنية التذكارية .وتنوعت الفعاليات بين عروض لفرق الفنون الشعبية، وفقرات المسابقات للجمهور، بالإضافة إلى عروض احترافية لفرق استعراضية شهيرة وفرقة للأكروبات.كما شارك أطفال جمعية "بناء" لرعاية الأيتام الذين قدموا أوبريتًا فنيًا بعنوان "الوطنية إنجاز"، فيما أعاد مسرح التلفزيون القديم من خلال الفرقة الموسيقية للأغاني الوطنية القديمة، بالذاكرة إلى الماضي وإلى مراحل من التنمية المستمرة في بلادنا الغالية.كما شهدت فعاليات احتفال مطار الملك فهد الدولي بالدمام معرضاً لرسم اللوحات الوطنية وصور من المملكة، بجانب فعاليات أخرى في جميع أرجاء المطار للأطفال والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المسافرين ومرتادي المطار، وتفاعلاً يجسد مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين.// انتهى //11:16ت م0050