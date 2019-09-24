عام / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز الجمش بمحافظة الدوادمي
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
الدوادمي 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم, خدماتها للرجال في مركز الجمش بمحافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لايوجد بها مكاتب للأحوال المدنية .
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.
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11:16ت م
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