الدوادمي 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم, خدماتها للرجال في مركز الجمش بمحافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لايوجد بها مكاتب للأحوال المدنية .وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //11:16ت م0051