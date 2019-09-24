تبوك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشارك عدد من أبناء شهداء الوطن بمنطقة تبوك أمس، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمنطقة، احتفائه باليوم الوطني الـ 89 " همة حتى القمة ".وتقدم أبناء الشهداء الاحتفال متوشحين باللباس العسكري لجنودنا البواسل، وسط تفاعل كبير من المسافرين والأهالي الذين أكتظت بهم جنبات واجهة المطار الحاضنة لفعاليات يوم الوطن 89.وعبر أبناء ذوي الشهداء عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة التي تخلد في النفوس ذكرى من ضحوا بأنفسهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الدين والوطن والمليك, مشيرين إلى أن لمناسبة اليوم الوطني طعم خاص وفرحة لا توصف.وعبروا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنهم يفخرون بما قدمه شهدائهم من جهود وتضحيات من أجل الدفاع عن الدين والوطن الذين نالوا شرفها جميعا، مؤكدين على أن الوطن غالٍ يرخص من أجله كل نفيس، معربين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام وتقدير لأسر الشهداء وأبناءهم , سائلين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها، وأن يرد عن بلادنا كيد الأعداء والحاقدين، وأن ينصر جنودنا المرابطين نصراً عزيزاً ، ويخذل عدوهم.من جهته شارك مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في احتفاءه باليوم الوطني المسافرين بتوزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام السعودية عليهم، وعلى منسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وغيرها من الهدايا الوطنية التي تعبّر عن فرحة الجميع بيوم الوطن ، كما شاركت إدارة المطار المسافرين والأهالي هذه الفرحة بإقامة العديد من الفعاليات التي تخللتها العروض والأغاني الوطنية للتعبير عن مشاعر الفرحة، إضافة إلى توشح المطار ومداخله الخارجية والداخلية بالأعلام الوطنية والبالونات والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، إضافةً إلى ارتداء منسوبي المطار وساحات خاصة لإبراز هذه المناسبة الوطنية.وفي ذات السياق شاركت العديد من الجهات العاملة في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز المسافرين هذه الفرحة ومنها جوازات منطقة تبوك والجمارك التي حضرت بعدد من الفعاليات الخاصة التي تم من خلالها مشاركة المسافرين القادمين من خارج المملكة إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز فرحة المواطنين بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //11:18ت م0052