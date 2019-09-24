ضريه 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأحتفى أهالي محافظة ضريه أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بحضور المحافظ صالح الشعمل، وعدد من رؤساء المراكز والإدارات الحكومية، بحديقة الزهور بالمحافظة.واشتملت الفعاليات على مسرح ومرسم الطفل وعدد من البرامج والأنشطة التي تحاكي اليوم الوطني بمشاركة شرائح المجتمع المتعدده، كما قدم للزوار عدد من الجوائز بمناسبة اليوم الوطني.// انتهى //11:21ت م0053