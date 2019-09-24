سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعديه، يرافقهم الطلاب من أبناء الشهداء والكشافة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.واستعرض الغامدي لسمو أمير المنطقة البرامج والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومدارسها من البنين والبنات احتفاءً باليوم الوطني.وقدم عدد من الطلاب والطالبات قصائد وطنية معبره أمام سموه .وفي الختام قدّم الغامدي درع تذكاري لسمو أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد الرشيدة.// انتهى //11:23ت م0054