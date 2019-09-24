رياض الخبراء 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرعى محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس، احتفاء اليوم الوطني 89 للمملكة، في القرية الشعبية شرق ميدان التمور، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي بالمحافظة.وتضمن الحفل عروضًا للخيل والفروسية، والسيارات القديمة، حيث بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من القرآن الكريم، كما ألقيت كلمات وقصائد شعرية، بالإضافة إلى أوبريت وطني قدمته موهوبات تعليم رياض الخبراء.// انتهى //11:25ت م0056